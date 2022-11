Erdoğan: BE-ja të luajë rolin e saj në marrëveshjen e drithit të Istanbulit

Presidenti i Türkiyes të martën i kërkoi BE-së të luajë rolin e saj në zgjatjen e marrëveshjes së drithit të Detit të Zi, me atë që do të përfundojë brenda disa ditësh.



Deklaratat e Recep Tayyip Erdoğan erdhën në një takim me dyer të mbyllura me homologun e tij francez Emmanuel Macron në margjinat e samitit të G-20-shit në Indonezi, Bali, ku u diskutua gjithashtu për marrëdhëniet dypalëshe dhe zhvillimet rajonale.



Erdoğan tha se korridori i drithit filloi të funksionojë përsëri në fillim të nëntorit pas përpjekjeve intensive të Türkiyes, duke ndihmuar në bindjen e Rusisë për t'iu bashkuar marrëveshjes pas daljes së saj më 29 tetor, tha në një deklaratë Drejtoria Turke e Komunikimeve.



Këtë korrik, Türkiye, OKB-ja, Rusia dhe Ukraina nënshkruan një marrëveshje në Istanbul për të rifilluar eksportet e grurit nga tri porte ukrainase të Detit të Zi, të cilat ishin ndalur pasi Rusia nisi një luftë ndaj fqinjit të saj në shkurt.



Palët po negociojnë aktualisht një zgjatje dhe zgjerim të mundshëm përtej skadimit të planifikuar të shtunën, 19 nëntor, e Erdoğan duke thënë se Ankaraja është e vendosur të dërgojë drithë dhe plehra ruse në vendet më pak të zhvilluara.