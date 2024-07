Erdoğan: Bota e pa se si një vrasës u duartrokit në Kongresin Amerikan

Presidenti i Republikës së Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, tha të premten në Istanbul, duke komentuar fjalimin e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në Kongresin e ShBA-së, se e gjithë bota e pa se si një vrasës gjenocidal u duartrokit në Kongresin Amerikan dhe se tregon qartë se ku po shkon e gjithë bota.



Në Istanbul, Erdoğan foli në promovimin e programit nxitës në fushën e teknologjisë së lartë në Qendrën Kulturore Ataturk dhe me atë rast iu referua fjalimit të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në Kongresin Amerikan.



"E gjithë bota pa dhe pa se si një vrasës gjenocidal u duartrokit në Kongresin e ShBA-së. Kujt i duartrokitet? Atyre që i shërbejnë njerëzimit duartrokiten," tha Erdoğan dhe shtoi:



"Imagjinoni, Dhoma e Përfaqësuesve duartroket ata që vranë pothuajse 40.000 fëmijë, gra dhe pleq." Erdoğan tha se kjo tregon qartë se ku po shkon e gjithë bota.



"Që nga 7 tetori njerëzit e shohin nga larg vrasjen e fëmijëve, grave dhe foshnjave në inkubatorë, sikur po shikojnë ndonjë film. Netanyahu, vrasësi i tyre, duartrokitet në Amerikë, a mund të kuptohet diçka e tillë ?”, pyeti Erdoğan dhe vazhdoi: “Po demokracia? Po liritë? Po të drejtat e njeriut? Po ato nene të shkruara në Deklaratën e të Drejtave të Njeriut?"



E gjithë kjo me një anë, shtoi Erdoğan, dhe kujtoi se si Netanyahu u përshëndet me duartrokitje të forta.

“Një gjë është se ata nuk i ndalën masakrat, këtu jemi përballë eklipsit të arsyes dhe ndërgjegjes – që në kongresin e tij priti një kasap, duart e të cilit kanë gjakun e 150 mijë banorëve të Gazës.