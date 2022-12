Erdoğan: Deklaratat e Borrellit për Türkiyen, të shëmtuara

“Me fjalë të tjera, Borrell nuk mund të caktojë ose rregullojë marrëdhëniet tona me Rusinë. Ai nuk ka as cilësinë dhe as kapacitetin për të bërë vendime të tilla lidhur me këto çështje. Ishte koment i shëmtuar”, u shpreh presidenti Erdoğan.