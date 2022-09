Erdoğan: Dëshirojmë mirëqenien dhe zhvillimin e Palestinës

Presidenti i Türkiye-s, Recep Tayyip Erdoğan ka siguruar mbështetje të plotë për Palestinën duke dhënë porosi të qarta se hapat e ndërmarra në marrëdhëniet e tyre me Izraelin nuk do ta pakësojnë në asnjë mënyrë interesin për çështjen palestineze. Poashtu gjatë takimit të sotshëm me presidentin e Palestinës, Mahmoud Abbas në pallatin Presidencial në Ankara, Erdoğan tha se qëllimi i vendit është të forcojë më tej lidhjet me Palestinën dhe se ai dëshiron mirëqenien dhe zhvillimin e këtij vendi. "Türkiye refuzon të gjitha veprimet që synojnë ndryshimin e statusit të Al-Quds (Jerusalemit), Xhamisë Al-Aksa", tha Erdoğan dhe shtoi: Ne ua kemi përcjellë këtë kolegëve tanë izraelitë. Më tutje Erdoğan deklaroi që Türkiye e cila e ka njohur shtetin palestinez që nga shpallja e tij, mbron vizionin e saj për një zgjidhje me dy shtete në çdo platformë. Ndërkaq, presidenti i Palestinës, Mahmoud Abbas pas takimit shprehu falënderime kolegut të tij, Erdoğan, për mbështetjen e Palestinëz.