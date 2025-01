Erdoğan dhe kryeministri libian diskutojnë çështjet rajonale dhe globale

Vitet e fundit, Libia është përballur me një konflikt midis Qeverisë së Unitetit Kombëtar të udhëhequr nga Dbeibeh, me qendër në kryeqytetin Tripoli dhe e njohur ndërkombëtarisht, dhe një qeverie tjetër me bazë në Bengazi, e cila kontrollon pjesën lindore të vendit dhe qytetet jugore.