Erdoğan: Do ta kalojmë këtë fatkeqësi, asnjë nuk do të vuajë

Presidenti Erdoğan theksoi se gjatë rindërtimit do të vlerësohet me kujdes rreziku nga tërmeti dhe nuk do të ndërtohet mbi çarjet e pllakave tektonike. Përveç në zonat e tërmetit, do të transformohen edhe vendbanimet e tjera që qëndrojnë në zonë rreziku.