Erdoğan e Guterres diskutojnë për luftën në Ukranë dhe korridorin e drithit

Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, zhvilloi një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres.

Sipas një deklarate nga Kryesia e Komunikimeve të Presidencës së Türkiyes, në bisedë u diskutuan zhvillimet lidhur me luftën Rusi-Ukrainë dhe korridorin e drithit.

Në bisedë, presidenti Erdoğan shprehu kënaqësinë që korridori i drithit filloi të funksionojë sërish si rezultat i përpjekjeve diplomatike që ata kryen në nivelin më të lartë me palët e Rusisë dhe Ukrainës.

Ndër të tjerash, presidenti Erdoğan theksoi se tani fokusi duhet të jetë mbi zgjatjen e afatit të Marrëveshjes së Istanbulit.

Guterres ka falënderuar presidentin Erdoğan për përpjekjet e tij që kanë siguruar funksionimin sërish të korridorit të drithit.

Presidenti Erdoğan ka folur edhe për çështjen e ndihmave humanitare përtej kufirit të dërguara në Siri, ku në lidhje me këtë ka shprehur pritshmërinë e tij për mbështetje të fuqishme ndaj përpjekjeve për të zgjatur rezolutën e Këshillit të Sigurimit e cila do të përfundojë më 10 janar.