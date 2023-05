Erdoğan: Ekonomia turke menaxhohej nga FMN-ja, ne e ndryshuam atë

"Tani na pret një epokë e re dhe quhet "Shekulli turk". Ne kemi hedhur infrastrukturën për këtë ideal me hapat që kemi bërë në 21 vitet e fundit. Para nesh ka pasur probleme në vend me rrugë, spitale, shkolla, universitete, objekte sportive, por ne i zgjidhëm të gjitha këto”, tha Erdoğan dhe shtoi: “Para nesh, Türkiye kishte problem edhe me prodhimin, problemin e varësisë nga vendet e tjera, por edhe atë e zgjidhëm. Para nesh, Türkiye ishte e dobët, ekonomia e së cilës menaxhohej nga zyrtarë të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN). Por, ne e ndryshuam plotësisht edhe atë".