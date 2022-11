Erdoğan flet për terroristët e PKK-së, Greqinë dhe Palestinën

“Besojmë se zgjatja e Marrëveshjes për Korridorin e Detit të Zi për 120 ditë duke filluar nga 19 nëntori do të zbusë vuajtjen e vëllezërve tanë afrikanë në veçanti. Shpresojmë se do ta mbështesim këtë proces duke dërguar drithërat me prioritet në kontinentin afrikan”, shtoi presidenti turk.