Erdoğan foli me homologun e tij somalez për tensionet me Etiopinë

Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan foli me telefon me homologun e tij somalez Hassan Sheikh Mohamud të dielën, duke diskutuar tensionet midis vendit afrikan dhe Etiopisë fqinje.



“Duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit midis Türkiyes dhe Somalisë, Erdoğan tha se Ankaraja do të vazhdojë përpjekjet e saj për të zgjidhur tensionet midis Mogadishus dhe Addis Abebas”, tha Drejtoria e Komunikimeve e Türkiyes në rrjetin social X.



Erdoğan tha se rezultate konkrete në drejtim të zbutjes së tensioneve priten nga raundi i dytë i ardhshëm i bisedimeve midis Somalisë dhe Etiopisë, i cili do të mbahet të hënën në kryeqytetin turk, Ankara.



Të dy liderët diskutuan gjithashtu marrëdhëniet dypalëshe, si dhe zhvillimet rajonale dhe globale, thuhet në shkrim.



Lidhjet midis Etiopisë dhe Somalisë janë përkeqësuar që kur Etiopia nënshkroi një marrëveshje me rajonin separatist të Somalilandit më 1 janar.



Türkiye po punon për të lehtësuar tensionet midis dy vendeve. Raundi i parë i bisedimeve të drejtpërdrejta midis ministrave të jashtëm të Etiopisë dhe Somalisë u mbajt në Ankara në fillim të korrikut.