Erdoğan: Izraeli në Gaza po shënjestron njerëzimin

Mes të tjerash, në vlerësimin e tij për gazetarët, Erdoğan njoftoi se së shpejti do të zhvillojë një bisedë me presidentin e Rusisë, Vlladimir Putin. "Do t'i them 'Të bëjmë gjithçka për të vënë në funksion Korridorin e Drithit'. Shpresoj vazhdimin e rrugëtimit me përgjigje pozitive", tha presidenti turk.