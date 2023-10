Erdoğan: Jemi krenarë që sot festojmë 100-vjetorin e Republikës sonë

“Me respekt nderojmë të gjithë heronjtë tanë, veçanërisht themeluesin e Republikës sonë, Mustafa Kemal Ataturk, i cili me vetëmohim luftoi për të fituar luftën për pavarësi dhe që ky vend të bëhet atdheu ynë. Ne do të vazhdojmë të punojmë me të gjitha forcat tona që Republikën e Türkiyes, të cilën e themeluam duke paguar një çmim të lartë 100 vjet më parë, ta ngremë mbi nivelin e qytetërimeve moderne, me ndjenjat e komunitetit, solidaritetit dhe vëllazërisë", thuhet në mesazh.