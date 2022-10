Erdoğan kritikon kryeministrin grek për mbështetje "kundër Türkiye-s"

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, ka kritikuar kërkesën e kryeministrit grek për ndihmë nga SHBA-ja kundër Türkiye-s, duke theksuar se "ne do të vazhdojmë të bëjmë atë që është e nevojshme".

Duke folur në një ngjarje në kryeqytetin Ankara, presidenti turk theksoi politikën e Athinës për kthimin e paligjshëm të emigrantëve.

Duke kujtuar përpjekjet e Türkiye-s për të shpëtuar emigrantët në Detin Egje pasi Greqia i la ata të vdesin, Erdoğan theksoi se bota mbetet e heshtur për këtë çështje.

Grupet e të drejtave të njeriut dhe organet e medias shpesh kanë raportuar për kthimin e paligjshëm dhe shkelje të tjera të të drejtave të njeriut nga autoritetet greke.

Ankaraja dhe grupet globale të të drejtave në mënyrë të përsëritur kanë dënuar praktikën e paligjshme të Greqisë për largimin e azilkërkuesve, duke theksuar se ajo shkel vlerat humanitare dhe ligjin ndërkombëtar duke rrezikuat jetën e emigrantëve të cenueshëm, përfshirë gra dhe fëmijë.

Presidenti turk gjithashtu përmendi një deklaratë të fundit të kryeministrit grek, Kyriakos Mitsotakis, për të kërkuar mbështetje kundër Türkiye-s, duke theksuar se Ankaraja do të vazhdojë ta bëjë atë që është e nevojshme.

"Kryeministri grek kërkon ndihmën nga SHBA-ja. Për çfarë kërkon ndihmë? Kundër Türkiye-s. Çfarëdo që bëni ju, ne do të bëjmë gjithmonë atë që është e nevojshme. Ne jemi të gatshëm ta bëjmë", tha presidenti Erdoğan.

Më 28 shtator, shumë media, duke cituar kryeministrin grek, thanë se Greqia ka besim në mbështetjen e SHBA-së dhe Bashkimin Evropian (BE) kundër Türkiye-s.