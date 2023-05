Erdoğan: Marrëveshja e Drithit e Detit të Zi është zgjatur edhe për 2 muaj

“Gjithashtu, miqtë tanë rusë deklaruan se nuk do të pengojnë daljen e anijeve turke në portet e Mykolaiv dhe Olvia. Ne u jemi mirënjohës atyre për këtë”, vijon më tutje Erdoğan, duke shtuar se shpreson që do të shohim ditët kur lufta midis Rusisë dhe Ukrainës do të përfundojë së pari me një armëpushim të përhershëm dhe më pas me paqe.