Erdoğan ndau çelësat e mijëra apartamenteve dhe shtëpive të reja në Malatya

Presidenti turk deklaroi se shtëpitë e rrënuara do të zëvendësohen me të sigurta e moderne dhe vendet e restauruara do të jenë më komode. Ai theksoi se qytetet do të marrin një formë të re dhe moderne. Në fjalën e tij, Erdoğan iu referua edhe zgjedhjeve të planifikuara për 14 maj.