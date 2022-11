Erdoğan nderohet me Urdhrin e Lartë Imam Buhari në Uzbekistan

Presidenti i Uzbekistanit, Shavkat Mirziyoyev, i ndau presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan Urdhrin e Lartë Imam Buhari. Presidenti Erdoğan ishte në qytetin uzbek Samarkand për të marrë pjesë në një samit të Shteteve Turke. Në fjalimin e tij, Mirziyoyev tha se çmimi iu nda Erdoğanit për mbrojtjen dhe kontributin në mirëqenien dhe prosperitetin e myslimanëve në mbarë botën. Ai shtoi se Erdoğan ka “një reputacion dhe ndikim të madh” jo vetëm në Türkiye, por në gjithë botën myslimane. “Ky është një nder i madh, që ky urdhër i çmuar më jepet në emër të Imam Buhariut”, tha Erdoğan pas marrjes së çmimit. Presidenti turk nënvizoi se ai po e pranon urdhrin si një simbol i “vëllazërisë së përjetshme dhe të fortë” midis Türkiyes dhe Uzbekistanit. Duke falënderuar Mirziyoyevin dhe popullin e Uzbekistanit, Erdoğan tha: “Unë besoj plotësisht se ne do ta çojmë marrëdhënien tonë, të cilën e kemi ngritur në nivelin e një partneriteti strategjik gjithëpërfshirës, në nivele edhe më të larta”. Uzbekistani nderon shkencëtarë, studiues, shkrimtarë, si dhe udhëheqës të vendeve dhe qeverive të huaja për shërbimet e tyre speciale me Urdhrin e Lartë Imam Buhari. Më pas, presidenti turk u takua edhe me homologun e tij azerbajxhanas Ilham Aliyev në Samarkand.