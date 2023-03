Erdoğan në OKB: Kemi nevojë për sistem të drejtë për problemet klimatike

Zonja e Parë e Türkiyes, Emine Erdoğan, iu drejtua sot Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në New York, duke bërë thirrje për një “sistem të drejtë” në lidhje me problemet klimatike dhe mjedisore. “Ashtu si në të gjitha çështjet e tjera, ne kemi nevojë për një sistem të drejtë të bazuar në parimet e shpërndarjes së drejtë në lidhje me problemet klimatike dhe mjedisore”, tha Erdoğan në takimin e nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Zero Mbetjeve. “Jemi të detyruar të krijojmë një sistem të drejtë dhe të marrim masa të bazuara në ndarjen e barrës, ku kujdesemi për vendet e prekura thellësisht nga pasojat e ndryshimeve klimatike, të cilat në radhë të parë nuk ishin aspak shkaktarë”, shtoi ajo. Zonja e Parë theksoi se deklarata e presidentit Recep Tayyip Erdoğan se “bota është më e madhe se pesë” është veçanërisht e rëndësishme kur bëhet fjalë për luftimin e ndryshimeve klimatike. Më 15 dhjetor 2022, Asambleja e Përgjithshme e OKB-së shpalli 30 Marsin si Ditën Ndërkombëtare të Zero Mbetjeve në një rezolutë historike të paraqitur nga Türkiye së bashku me 105 vende të tjera. Projekti Zero Mbetje u lançua nga Zonja e Parë me synimin për të nënvizuar rëndësinë e zero mbetjeve në luftën kundër krizës klimatike. Projekti ka marrë vëmendjen ndërkombëtare. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, ka shprehur mirënjohjen e tij për Zonjën e Parë të Türkiyes gjatë një konference në New York në shtator. Zonja e Parë e nisi fjalën e tij duke falënderuar Guterresin dhe 105 kombe për bashkëpunimin. “Në rrugën tonë për ta kthyer projektin ‘Zero Mbetje’ që kemi nisur në Türkiye në një lëvizje globale, besoj se kjo datë do të jetë një hap vendimtar edhe për ‘Botën, shtëpinë tonë të përbashkët’”, tha ajo. Në kujtim të individëve që humbën jetën gjatë tërmeteve të fuqishme që goditën provincat jugore të Türkiyes më 6 shkurt, Zonja e Parë shprehu mirënjohjen për “të gjitha kombet mike” që dhanë mbështetje. “Unë do të doja të falënderoja personalisht dhe në emër të popullit turk të gjitha vendet mike që qëndruan pranë Türkiyes, qoftë duke dërguar ekipet e tyre të kërkim-shpëtimit, duke mobilizuar kapacitetet e ndihmës humanitare ose duke bërë lutje dhe urime”, shtoi ajo. Në fjalën e saj, Erdoğan, e cila është bërë Zonja e Parë turke që iu drejtua OKB-së, tha se toka është “thellësisht e lidhur nëpërmjet ekuilibrit dhe masës”, duke shtuar se “rëra e shkretëtirave afrikane janë burime jete për pyjet e Amazonës”. “Ne jemi pjesë e këtij mozaiku madhështor”, tha ajo. Erdoğan shpjegoi se si njerëzit filluan të konsumojnë “burimet e bollshme të botës në mënyrë të dëmshme”, si pasojë duke qenë industrializimi dhe mbetjet njerëzore në natyrë. “Ne jetojmë në një botë të tillë ku i dërgojmë mbeturinat tona në vendet më pak të zhvilluara duke menduar se mbeturinat që nuk i shohim janë në të vërtetë të padëmshme”, tha ajo. “Këta grumbuj mbetjesh jo vetëm që ndotin mjedisin, por gjithashtu krijojnë një version të përditësuar të kolonializmit”, shtoi ajo. Duke theksuar nevojën për të ndërmarrë veprime kundër ndryshimeve klimatike, Erdoğan tha: “Në një botë ku miliona njerëz nuk kanë qasje në ujë të pijshëm të pastër, prodhimi i një cigareje konsumon 3,7 litra ujë; një fakt që lëndon thellë çdo qytetar të përgjegjshëm të botës”. Duke shtuar se bishtat e cigareve, cigaret elektronike dhe produktet e tjera të duhanit me ngrohje po kërcënojnë mjedisin, Zonja e Parë tha: “Njerëzit kanë krijuar këtë peizazh të frikshëm”. Me projektin Zero Mbetje, që ajo filloi pesë vjet më parë, ajo tha se 650 milionë tonë lëndë të parë u konservuan dhe 4 milionë tonë emetime të gazrave serrë u eliminuan nëpërmjet riciklimit. Fondacioni Zero Mbetje “Jam krenare të them se si Türkiye, ne kurrë nuk qëndrojmë indiferentë ndaj çështjeve globale dhe jemi të përkushtuar që të jemi pjesë e zgjidhjes së problemeve mjedisore”, tha ajo, duke njoftuar gjithashtu fillimin së shpejti të “Fondacionit Zero Mbetje”. Zonja e Parë turke tha se nuk ka asnjë “mbeturinë” në sistemin e vetë natyrës. Duke nënvizuar nevojën për të formuar një “sistem rrethor për të ripërdorur mbeturinat tona”, ajo vuri në dukje metodat e frymëzuara nga natyra, duke shtuar se “të gjitha kulturat dhe besimet e lashta sugjerojnë një mënyrë jetese që i përshtatet krijimit të njerëzve në përputhje me ligjet e natyrës”. “Kjo është e vërtetë për atdheun tim, Anadollin, i cili është djepi i qytetërimeve të lashta”, tha ajo. “Profeti Muhamed na mësoi shekuj më parë se si duhet t’i qasemi botës dhe burimeve të saj natyrore me anë të urdhrit të tij... ‘Edhe nëse jeni pranë një lumi, mos humbisni asnjë pikë ujë!’”, citoi ajo. “Jam krenare dhe e lumtur që shoh si një vullnetare e iniciativës Zero Mbetje që kjo nismë kombëtare që kemi nisur në vendin tonë arriti një nivel të tillë që u bë një model shembullor për pjesën tjetër të botës dhe tani u kthye në një politikë të fortë nën çatinë e OKB-së”, shtoi ajo.