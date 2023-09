Erdoğan: Nëse OKB-ja nuk mund të bëjë reforma, nuk e përmbush misionin

“Nëse OKB-ja nuk mund të bëjë reforma dhe të përshtatet me frymën e kohës, nuk mund të përmbushë misionin e saj paqeruajtës. Lufta Rusi-Ukrainë është shembulli më konkret i kësaj”, tha Erdoğan në një takim me gazetarët në Shtëpinë Turke (Turkevi) në New York, ku ai ka udhëtuar për të marrë pjesë në sesionin e 78-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.