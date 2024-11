Erdoğan në Samitin G20: 96 % e popullsisë së Gazës pa ushqim dhe ujë

Presidenti Erdoğan vuri në dukje se "Plani i Veprimit të Sigurisë Ushqimore dhe Sistemeve të Qëndrueshme Ushqimore të G20-s", të cilin ata zhvilluan dhe e paraqitën për miratim gjatë Presidencës së G20 2015, udhëhoqi shumë qeveri në punën e tyre dhe vazhdoi fjalimin e tij si më poshtë: "Projekti Zero Mbetje që ne nisëm për ta parandaluar ndotjen e mjedisit dhe përhapjen e kulturës së kursimit u bë shpejt një lëvizje globale. 30 Marsi u shpall Dita Ndërkombëtare e Mbetjeve nga Kombet e Bashkuara. Besoj se Aleanca Globale Kundër Urisë dhe Varfërisë duhet përfshijë reduktimin e mbetjeve ushqimore dhe nismën e mbeturinave zero në prioritetet e saj, në mbyllje, do të doja të theksoja se Türkiye është gjithmonë e gatshme të bashkëpunojë për një botë ku çdo fëmijë, çdo i ri dhe çdo i moshuar të ketë akses në ushqim të mjaftueshëm dhe të shëndetshëm.