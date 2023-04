Erdoğan në Şanliurfa: Po i rindërtojmë qytetet e shkatërruara nga tërmetet

Erdoğan theksoi se do të bëjë gjithçka për të ndihmuar qytetarët e prekur nga tërmetet dhe vetëm dje iu dorëzuan çelësat 659 pronarëve të banesave dhe 61 objekteve afariste. Ai ritheksoi se do të ndërtojë 650 mijë objekte të reja banimi, nga të cilat 319 mijë do të dorëzohen brenda një viti.