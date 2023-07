Erdoğan optimist për të rikthyer marrëveshjen e drithërave

"Unë besoj se duke diskutuar çështjen në detaje me (presidentin rus Vlladimir) Putin, do të sigurojmë vazhdimin e kësaj lëvizjeje humanitare", shtoi ai, duke lënë të kuptohet rolin unik i Türkiyes si një vend me marrëdhënie të mira me Rusinë dhe Ukrainën, që e ndihmuan atë të ndërmjetësonte marrëveshjen në fillim së bashku me OKB-në.