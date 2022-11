Erdoğan paralajmëron: Jo vetëm aksione ajrore në Veri të Irakut e të Sirisë

"Ky operacion në veri të Irakut dhe të Sirisë nuk është një operacion që është kryer rastësisht me mendimin 'kush, çfarë do të thotë, si do të jetë'. Siç e kemi thënë tashmë, nëse dikush na shqetëson vendin dhe territorin tonë, ata me siguri do të paguajnë çmimin. Kur thamë se do të vijmë papritur një natë, nuk e thamë kot. Ne neutralizuam 12 objektiva të terroristëve që folezuan në Kobani", tha Erdoğan, duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në aeroplanin presidencial në rrugën e kthimit nga Katari.