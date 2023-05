Erdoğan pas votimit në Istanbul: Türkiye ka treguar pjekuri demokratike

"Kjo është hera e parë që jemi dëshmitarë të një votimi të tillë në zgjedhjet presidenciale në demokracinë turke. Nuk ka asnjë vend në historinë botërore me një pjesëmarrje të tillë që arrin deri në 90 për qind, por Türkiye e ka treguar pjekurinë e saj demokratike në mënyrën më të mirë me një pjesëmarrje që ka arritur në 90 për qind. Edhe sot besoj se do ta bëjë të njëjtën", tha Erdoğan.