Erdoğan: Politika e jashtme me qendër në Türkiye, po ka perspektivë globale

“Ne kemi zgjidhur mosmarrëveshjet e opinioneve që u shfaqën mes nesh dhe disa vendeve të rajonit dhe e rikthyen bashkëpunimin tonë në nivelet ku duhet të ishte”, tha ai, duke iu referuar lidhjeve më të mira me vende si Greqia dhe Egjipti. Presidenti turk po ashtu theksoi se në kohëra të arritjes historike të marrëdhënieve me botën turke, ata kanë punuar gjithashtu për të zhvilluar bashkëpunimin me Evropën dhe ShBA-në bazuar në respektin reciprok.