Erdoğan: Puçi i 2016 nisi si shkak i qëndrimit propalestinez të Türkiyes

Gjatë fjalimit të tij, Erdoğan iu referua një takimi të vitit 2009 me presidentin e atëhershëm izraelit Shimon Peres, të cilin ai e sfidoi në Forumin Ekonomik Botëror mbi shtypjen e Tel Avivit ndaj palestinezëve me kundërshtimin tashmë të famshëm, “Një minutë!” “Shkëndija e 15 korrikut u shkrep menjëherë pas ngritjes sonë me shprehjen ‘Një minutë’”, tha ai.