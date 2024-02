Erdoğan: Shkaku i ShBA-së, thirrjet për paqe në Gaza të pafrytshme

Presidenti turk tha se koordinimi dhe bashkëpunimi i Ankarasë me Kajron do të kontribuojë ndjeshëm në paqen, qetësinë dhe stabilitetin e rajonit. Ai shtoi se homologu i tij egjiptian, Abdel Fattah el-Sisi, do të vizitojë Türkiyen në muajin prill ose maj.