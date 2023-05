Erdoğan: Suksesin e 14 majit ta kurorëzojmë me fitore të madhe më 28 maj

Suksesin e zgjedhjeve të 14 majit ta kurorëzojmë me një fitore të madhe më 28 maj ka shkruar në Twitter, presidenti i Türkiyes Recep Tayyip Erdoğan. Me lejen e Zotit, presidenti turk tha se 28 majin do ta bëjnë lajmëtar të Shekullit të Türkiyes.