Erdoğan: Sulmohemi meqë ofrojmë të gjitha llojet e ndihmës për të shtypurit

Presidenti i Republikës së Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, tha se atij vendi i ishte hedhur një kurth dhe ai nuk u shua përballë sulmeve të puçistëve, tutorëve dhe zgjatësve të imperialistëve.



Erdoğani iu drejtua një tubimi parazgjedhor në lagjen Sultanbeyli të Istanbullit dhe vuri në dukje se Republika e Türkiyes është etiketuar se ofron të gjitha llojet e mbështetjes për të gjithë njerëzit e shtypur në botë. “Ne jemi të ekspozuar ndaj diskriminimit sepse kemi thënë “një minutë” dhe kemi treguar një qëndrim të vendosur kundër shtypjes së njerëzve të pafajshëm. Ne u përballëm me embargon sepse kundërshtuam shtrembërimin e sistemit global, duke thënë se bota është më e madhe se pesë fuqi me të drejtë vetoje”, tha Erdoğan. Presidenti turk Erdoğan tha gjithashtu se vendi ka përjetuar shumë dhimbje, sepse nuk u dorëzua para atyre që i bënë presion nëpërmjet organizatave terroriste PKK, FETO dhe ISIS. “Ne jemi në shënjestër sepse e kundërshtuam masakrën në Gaza në nivelin më të lartë dhe u dhamë të shtypurve të gjitha llojet e ndihmës. Ne e tejkaluam të gjithë këtë dhe ende po e bëjmë, fillimisht me ndihmën e Zotit dhe më pas me forcën që morëm nga populli ynë”, tha Erdoğan.