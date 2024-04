Erdoğan: Të mbrosh Jerusalemin do të thotë të mbrosh njerëzimin, paqen

Duke qenë se të mbrosh Jerusalemin do të thotë të mbrosh njerëzimin, paqen dhe respektin për besimet e ndryshme, Türkiye do ta vazhdojë këtë luftë me vendosmëri, u tha presidenti i Türkiyes një grupi, të përkushtuar për mbrojtjen e qytetit të shenjtë.