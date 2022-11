Erdoğan: Terroristët e PKK-së të mos lejohen në Suedi

Organizatat terroriste duhet të parandalohen nga shfrytëzimi i mjedisit demokratik të Suedisë, tha presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan në konferencën për shtyp me kryeministrin e Suedisë, Ulf Kristersson. "Türkiye është e kënaqur që qeveria e re suedeze tha se do të jetë në përputhje me memorandumin trepalësh të nënshkruar në Madrid", tha presidenti Erdoğan. Ai theksoi se dëshiron të shohë Suedinë të mbështesë shqetësimet e sigurisë së Ankarasë. Gjatë takimit në Ankara, presidenti Erdoğan tha se me kryeministrin e Suedisë e kanë rikonfirmuar vullnetin e përbashkët për të përmirësuar më tej lidhjet dypalëshe. Marrëdhëniet Türkiye-BE, lufta në Ukrainë, çështje rajonale dhe ndërkombëtar si dhe aplikimi i Suedisë për anëtarësim në NATO, siç u shpreh presidenti Erdoğan ishin temat më të rëndësishme në agjendë. "Terroristët e PKK-së nuk duhet të lejohen të protestojnë me leckat e organizatës së tyre në Suedi", potencoi presidenti turk. Mes të tjerash Erdoğan tha se vitin e kaluar volumi tregtar midis Türkiyes dhe Suedisë ka arritur shifrën 3.7 miliardë dollarë dhe se synimet tyre janë që shifër të arrijë në 5 miliardë dollarë.