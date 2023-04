Erdoğan: Türkiye do të eksportojë makinën elektrike Togg nga viti 2025

Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan njoftoi se Türkiye do të eksportojë makinën e saj të parë elektrike autoktone Togg nga viti 2025.



"Nga viti 2025, ne do të eksportojmë makinën Togg dhe do ta shesim atë në botë," tha Erdoğan në një ceremoni themelimi për impiantin e zhvillimit dhe prodhimit të baterive SIRO në provincën industriale veriperëndimore të Bursës.



Erdoğan shtoi se qëllimi i tyre është të prodhojnë 28.000 automjete Togg këtë vit dhe gjithsej një milion deri në vitin 2030.



“Me mjete kombëtare në rrugë, vendi ynë tani ka një makinë dhe një markë që mund të konkurrojë me më të mirat në botë”, tha Erdoğan, duke shtuar se vendet vëllazërore tashmë kanë kërkuar makinën Togg.



Në fillim të prillit, Togg doli në rrugë pas një dorëzimi ceremonial nga Erdoğan, i cili tha se Togg ka arritur nivelin e saj aktual si një simbol i përparimit teknologjik, zhvillimit ekonomik dhe reputacionit global të Türkiyes.



Lidhur me fabrikën e re të baterive në rrethin Gemlik, Erdoğan tha se prodhimi i parë do të fillojë në vitin 2024.



"Sot, me një investim të madh, ne po ndërmarrim një hap tjetër që do të ndihmojë Türkiyen të bëhet një lojtar i fortë në teknologjinë e baterive," tha Erdoğan.



Sipas tij, nga viti 2026, ky kampus do të bëhet një qendër e integruar që prodhon module dhe paketa baterish me përmbajtje të lartë nikel, duke përfshirë edhe qelizat e baterive.



“Ne kemi një synim për ta bërë Türkiyen bazën e prodhimit të Evropës në teknologjinë e karikuesve dhe baterive, si dhe të automjeteve elektrike”, përfundoi Erdoğan.