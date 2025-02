Erdoğan: Türkiye do të punojë për vendosjen e paqes mes Rusisë e Ukrainës

Ai duke rikujtuar se javën e kaluar në kryeqytetin Ankara e priti presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy, tha se "Këtë dua ta shpreh me gjithë sinqeritetin tim. Të gjithë neve na takojnë përgjegjësi të rëndësishme që vitin e ardhshëm të shënojmë përvjetorin e paqes, e jo të luftës. Türkiye do të vazhdojë të punojë me gjithë fuqinë për vendosjen e paqes së drejtë dhe të qëndrueshme".