Erdoğan: Türkiye do të vazhdojë të jetë krah vëllezërve të saj në Ballkan

Duke theksuar se nuk e lanë asnjë nga vëllezërit e tyre të vetmuar nga Rumelia (Ballkani) deri në Kaukaz me moton "Ne jemi aty kudo që kemi një qytetar, një farefis", Erdoğan tha se me kalimin e kohës, Türkiye ka lidhje më të forta me vendet e saj vëllazërore dhe mike, me të cilat ka një histori, kulturë, gjuhë dhe fe të përbashkët.