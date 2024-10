Erdoğan: Türkiye gati ta mbështesë paqen e stabilitetin në Ballkan

“Izraeli mund të ketë disa llogaritje, por llogaritari më i madh është Allahu. Llogaria e Zotit tonë është pa dyshim mbi këto llogaritje dhe kjo gjithashtu do të ndodhë. Ëndrrat e Netanyahut dhe bandës së tij do të kthehen në makthe. Palestina do të jetë e lirë, Libani do të mbetet i lirë. Në çdo copë tokë ku do të vendosin duart e tyre gjakatare, do të ndeshen me rezistencën e drejtë dhe fisnike të trimave që mbrojnë atdheun e tyre. Fitorja me siguri do t'u shkojë atyre që janë të durueshëm. Siria ka vuajtur shumë. Që nga fillimi i luftës civile në Siri, unë kam deklaruar se ne respektojmë integritetin territorial të Sirisë. Ne përdorëm të gjitha mjetet diplomatike për të mbrojtur sovranitetin e Sirisë. Çdo hap që ndërmori Türkiye kishte për qëllim uljen e tensionit në rajon dhe vendosjen e bazave për një zgjidhje. Sot, përdorimi efektiv i kanaleve diplomatike mund të parandalojë përshkallëzimin e konfliktit. Izraeli, i cili është kthyer në një përbindësh që vret paqen dhe qetësinë, duhet të gjejë njerëzimin kundër tij. Ne do të vazhdojmë të punojmë për të rivendosur unitetin e Sirisë dhe për të arritur paqen dhe qetësinë. Ne do të shtojmë përpjekjet tona për të krijuar një klimë paqeje të drejtë, të ndershme, të përhershme dhe gjithëpërfshirëse në Siri. Ne do të mbrojmë paqen e menjëhershme dhe të qëndrueshme në Siri, si kudo tjetër, dhe do të qëndrojmë pas paqes.