Erdoğan: Türkiye konkurrent global, sidomos në industrinë e mbrojtjes

"Së bashku do të dëshmojmë se inflacioni do të bjerë në muajt e ardhshëm. Ne duam që viti 2023, 100-vjetori i Republikës sonë, të jetë ndër gëzimet dhe momentet e tjera në çlirimin tonë nga plaga e kostos së jetesës. Ne mund ta bëjmë këtë vetëm me një qëndrim të fortë, të durueshëm dhe dinjitoz që do të tregojmë së bashku me punëdhënësit, punonjësit, tregtarët, prodhuesit dhe konsumatorët, të gjithë 85 milionë banorët tanë", tha Erdoğan.