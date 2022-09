Erdoğan: Türkiye mbështet stabilitetin dhe zhvillimin e Ballkanit

Presidenti i Republikës së Türkiye-s, Recep Tayyip Erdoğan, në prag të vizitës së tij në Bosnjë e Hercegovinë, tha se Ankaraja zyrtare ndjek një politikë që mbështet stabilitetin dhe zhvillimin e Ballkanit dhe procesin e tij të integrimit euroatlantik.

“Duke ruajtur lidhjet tona të thella miqësore dhe historike me vendet e Ballkanit, ne po përpiqemi të parandalojmë tensionet”, tha Erdogan dhe shtoi se Türkiye ndjek një politikë që mbështet stabilitetin dhe zhvillimin e Ballkanit dhe procesin e tij të integrimit euroatlantik.

Ai foli edhe për krizën energjetike me të cilën po përballen shumë vende evropiane.

“Evropa do të ketë probleme serioze këtë dimër dhe ne aktualisht nuk kemi probleme me gazin natyror”, tha Erdogan.

Ai komentoi gjithashtu tensionet e fundit të Türkiye-s me Greqinë.

“Papritmas mund t’ju vijmë brenda natës”, përsëriti presidenti turk Erdoğan, duke paralajmëruar edhe një herë Greqinë.

Presidenti i Republikës së Türkiye-s, Recep Tayyip Erdoğan, do të vizitojë sot Bosnjën e Hercegovinën për të filluar një turne treditor rajonal, ku përveç BeH-së, përfshihen edhe Serbia dhe Kroacia.

Siç njofton Drejtoria e Komunikimeve e Türkiye-s, gjatë vizitës në Bosnjë e Hercegovinë, Serbi dhe Kroaci do të diskutohen një sërë temash dypalëshe rajonale, politike dhe ekonomike.

Presidenti turk do të takohet me anëtarët e presidencës së BeH-së në Sarajevë dhe do të marrë pjesë në Forumin e Biznesit Türkiye-BeH.

Pas Sarajevës, presidenti turk do të udhëtojë për në Beograd, ku, përveç takimit me presidentin serb Aleksandar Vuçiq, e presin një sërë aktivitetesh.

Ndalja e fundit e turit më të gjerë rajonal do të jetë Kroacia. Të enjten Erdoğan do të zhvillojë takime me presidentin kroat Zoran Millanoviç dhe kryeministrin Andrej Plenkoviç në Zagreb. Presidenti i Türkiye-s do të hapë edhe Qendrën Kulturore Islame në Sisak, e cila është ndërtuar me mbështetjen e Agjencisë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA).

Një forum biznesi është planifikuar gjithashtu në Kroaci.