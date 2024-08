Erdoğan: Türkiye mbetet burim sigurie për qytetarë dhe miqtë e saj

Presidenti i Republikës së Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, tha se vendi mbetet një burim sigurie për qytetarët dhe miqtë e tij, dhe se nuk do t'u japë një shans për sukses atyre që duan ta kthejnë rajonin në një det gjaku. Erdoğan kryesoi delegacionin e Këshillit të Lartë Ushtarak të Türkiyes në një vizitë në Anitkabir, mauzoleumin e themeluesit të Republikës, Mustafa Kemal Ataturk. Vizita u organizua para fillimit të seancës së Këshillit, e cila do të mbahet në Kompleksin Presidencial në Ankara, ndërsa presidenti turk Erdoğan, shkroi një mesazh përkujtimor në Librin e Mbresave në Anitkabir. Duke nderuar themeluesin e Republikës, Ataturkun, dhe të gjithë dëshmorët që dhanë jetën për pavarësinë e Türkiyes, Erdoğan deklaroi në mesazhin e tij se vendi vazhdon të shquhet si një shtyllë paqeje dhe stabiliteti në një periudhë kritike në rajon, ku ndodhin konflikte dhe vrasje politike. “Ne jemi të vendosur të mbrojmë deri në fund atdheun, kombin, interesat shtetërore dhe kombëtare, duke marrë të gjitha masat e nevojshme kundër ambicieve ekspansioniste që po shfaqen sërish. Ne nuk do t'u japim një shans atyre që duan ta kthejnë rajonin tonë në një det gjaku dhe do të vazhdojmë të jemi burim besimi për qytetarët tanë, por edhe për miqtë tanë", tha Erdoğan.