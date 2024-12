Erdoğan: Türkiye nga viti 2025 do të garantojë siguri përtej kufijve jugorë

Duke folur në kongresin provincial të AK Partisë në provincën Balıkesir, Erdoğan tha se "duke filluar nga viti 2025, ne do të garantojmë siguri përtej kufijve tonë jugor, veçanërisht lidhur me çështjen e terrorizmit, si dhe do t'i eliminojmë kërcënimet që burojnë nga ato rajone".