Erdoğan: Türkiye parandaloi hyrjen e 143 mijë emigrantëve të parregullt

“Për të lehtësuar kthimin vullnetar, dinjitoz dhe të sigurt, ndërtimi i rezidencave të përhershme në Sirinë veriore vazhdon. Me përfundimin e këtyre shtëpive të ndërtuara me mbështetjen financiare të Katarit, afër 1 milion nga vëllezërit dhe motrat tona do të mund të kthehen në atdheun e tyre me qetësi shpirtërore”, tha Erdoğan.