Erdoğan: Türkiye qëndron me popullin vëllazëror libanez

Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan të mërkurën u bëri thirrje të gjitha vendeve të rajonit të qëndrojnë në krah të Libanit kundër planit të pushtimit të Izraelit.



Në një fjalim para grupit parlamentar të Partisë së tij për Drejtësi dhe Zhvillim (AK) në kryeqytetin Ankara, Erdoğan tha:



“Izraeli, i cili ka shkatërruar Gazën, tani po i vë sytë Libanit. Ne shohim se fuqitë perëndimore po mbështesin Izraelin në prapaskenë”.



“Türkiye qëndron me popullin dhe shtetin vëllazëror libanez dhe ftoj vendet e tjera të rajonit të qëndrojnë në solidaritet edhe me Libanin”, tha Erdoğan.



"Planet e Netanyahut për të përhapur luftën në gjithë rajonin do të çojnë në një katastrofë të madhe," paralajmëroi ai, duke shtuar:



"Bota islame dhe vendet e Lindjes së Mesme duhet të jenë të parët që do të reagojnë ndaj këtyre planeve të përgjakshme." “Është jashtëzakonisht e tmerrshme, patetike që shtetet, të cilat flasin për lirinë, të drejtat e njeriut dhe drejtësinë, mbahen rob nga një i çmendur si Netanyahu,” shtoi presidenti.



Izraeli, duke shkelur rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së që kërkon armëpushim të menjëhershëm, është përballur me dënimin ndërkombëtar në mes të ofensivës së tij brutale të vazhdueshme në Gaza që nga sulmi i Hamasit më 7 tetor.



Afro 37.700 palestinezë janë vrarë që atëherë në Gaza, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, si dhe më shumë se 86.200 të tjerë janë plagosur, sipas autoriteteve lokale shëndetësore.