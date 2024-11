Erdoğan: Vetëm pak pengesa për të arritur në Shekullin e Türkiyes

Duke mbajtur fjalimin e tij përkujtimor me rastin e 101-vjetorit të Republikës së Türkiyes përmes një video-mesazhi, Erdoğan tha: “Në emër të vendit tim dhe kombit tim, falënderoj të gjithë miqtë dhe të ftuarit tanë që ndajnë gëzimin e festës sonë, si këtu ashtu edhe në rajone të ndryshme anembanë botës.”

“Sot, ne jemi të mbushur me lumturi dhe krenari të drejtë teksa festojmë përvjetorin e parë të shekullit të ri të Republikës sonë”, tha ai. Ai shprehu mirënjohjen për figurat themeluese të Republikës, veçanërisht themeluesin e saj Gazi Mustafa Kemal Ataturk, duke nderuar Türkiyen si hallkën e fundit dhe të qëndrueshme në një zinxhir shtetesh me një trashëgimi mijëravjeçare.

Duke u lutur për mëshirë për dëshmorët dhe veteranët që kanë derdhur gjakun e tyre për pavarësinë dhe të ardhmen e atdheut nga Malazgirti e deri më sot, Erdoğan tha: “Çdo vëllezër tanë që ranë përtokë si të hynin në një kopsht trëndafili për pavarësinë tonë, veçanërisht dëshmorët që humbëm në sulmin ndaj TAI-it, organizatës udhëheqëse të industrisë sonë të mbrojtjes, do të jetojnë gjithmonë në zemrat tona”.

“Ne jemi të vendosur të mbështesim përjetësisht një Türkiye të pavarur, të fortë, të nderuar dhe të begatë, trashëgiminë e shteteve tona që shtrihet nga selxhukët tek osmanët dhe përfundimisht në Republikën në tokën e Anadollit,” theksoi ai. “Si komb, ne zotërojmë një traditë të rrënjosur thellë shtetërore prej mbi 2200 vjetësh, të simbolizuar nga 16 yjet në Vulën Presidenciale”, vlerësoi Erdogan.

“Si brenda kufijve tanë, në rajonin tonë dhe në mbarë botën, ne do të përqafojmë më fort perspektivën e lashtë historike të kombit tonë dhe vlerat tona civilizuese për të vendosur paqen, qetësinë, sigurinë dhe drejtësinë”, theksoi ai. “As organizatat terroriste, as ato që kërkojnë të vërshojnë me gjak dhe zjarr rajonin tonë përmes ambicieve ekspansioniste, as imperialistët që i mbështesin dhe i trimërojnë ato, nuk mund të na pengojnë të arrijmë qëllimet e luftës sonë”, nënvizoi Erdoğan.

Duke deklaruar se ata punojnë ditë e natë për ta ngritur Türkiyen mbi nivelin e qytetërimit bashkëkohor duke adresuar çdo mangësi një nga një, presidenti Erdoğan tha: “Me mbështetjen e kombit tonë, gjatë kësaj periudhe që kemi lënë pas, kemi bërë sakrifica të rëndësishme, çmontoi komplote dhe kurthe të panumërta dredharake, pengoi sulme të shumta tradhtare dhe arriti përfitime vërtet të rëndësishme".

"Vetëm disa pengesa"

Presidenti turk tha më tej se janë në prag të një periudhe ku sakrificat e bëra në të gjitha fushat, nga siguria në teknologji dhe nga diplomacia te ekonomia, do të japin rezultate.

"Ne jemi në prag të arritjes së të ardhmes së ndritur që e quajmë Shekulli i Türkiyes, me vetëm disa pengesa dhe çështje të mbetura për t'u kapërcyer," vuri në dukje ai, duke shtuar: "Ne jemi të vetëdijshëm për sfidat me të cilat është përballur populli ynë në të kaluarën, gjashtë vjet për shkak të përpjekjeve për të minuar vendin tonë në fusha si stabiliteti ekonomik, veçanërisht përmes kërcënimeve të sigurisë.

“Ne gjithashtu e dimë se, pas 40 vitesh të shterrimit të energjisë sonë, gërryerjes së unitetit tonë dhe largimit nga synimet tona, ne më në fund duhet të varrosim plagën e terrorizmit në histori me të gjitha mjetet që kemi në dispozicion”, tha ai.

Erdoğan vuri në dukje: "Ne duam t'i hapim gjerësisht dyert për një Türkiye ku mund të ushqejmë gëzim në vend të pikëllimit, të ndajmë prosperitetin në vend të vështirësive dhe të ushqejmë shpresën në vend të pesimizmit." “Siç kemi thënë në mesazhin e vitit të kaluar për Ditën e Republikës, ne po bëjmë gjithçka, të papenguar nga kundërshtarët e jashtëm dhe të brendshëm, me synimin për të ngritur idealin e një ‘Türkiye të Madhe dhe të Fortë’,” kujtoi ai.

“Me ndihmën e Zotit, urtësinë dhe mbështetjen e popullit tonë dhe forcën politike dhe ushtarake të vendit tonë, ne jemi të vendosur të dalim nga kjo epokë e re me Republikën tonë edhe më të fortë”, theksoi ai. “Unë besoj me gjithë zemër se të gjithë qytetarët tanë, pavarësisht prejardhjes, besimit apo qëndrimit politik, dhe të gjithë miqtë tanë në mbarë botën do të qëndrojnë me ne në këtë luftë historike”, tha Erdoğan.