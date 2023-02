Erdoğan zhvilloi bisedë telefonike me Zelenskyyn

Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, ka zhvilluar sot një bisedë telefonike me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky, kur po shënohet një vit nga lufta që filloi Rusia në Ukrainë. Lajmi është konfirmuar nga Departamenti i Komunikimit i Presidencës turke nëpërmjet një komunikate për media. Erdoğan dhe Zelenskiy biseduan me telefon për tërmetet në Türkiyes dhe ngjarjet që lidhen me luftën ruso-ukrainase që filloi një vit më parë. Sipas njoftimit, Erdoğani falënderoi Zelenskiyn për shprehjen e solidaritetit me Türkiye për shkak të tërmeteve që goditën vendin. Po ashtu, presidenti turk ka theksuar se është i gatshëm të japë çfarëdo lloj kontributi në drejtim të sigurimit të paqes, gjetjen e zgjidhjes mbi baza të negociatave dhe arritjen e paqes, në luftë ruso-ukrainase, e cila sot shënon një vit nga fillimi i saj.