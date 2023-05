Fakte rreth platformës turke “tabii”

Platforma “tabii” po fillon me mbi 30 prodhime ekskluzive origjinale së bashku me seriale televizive argëtuese të preferuara të admiruesve, dokumentarë të vlerësuar me çmime, si dhe përmbajtje për fëmijë. Tregime të tilla si “Rumi”, që nxjerr në pah jetën e studiuesit, poetit dhe mësuesit; "Free Sky", që ndan histori të mbushura me aksion të Forcave Ajrore Turke dhe avionëve luftarakë, do të jenë pjesë e shërbimit “tabii”, ku gjithashtu do të gjenden edhe produksioni i njohur i TRT-së “Shigjetari i vogël: Iskender”, i cili rikthehet me aventurat e tij krejt të reja, si dhe përmbajtje të tjera.