Fillon Teknofesti, festivali turk i teknologjisë dhe i aviacionit

Vizitorët do të përjetojnë teknologji të ndryshme përvoja simuluese, si dhe do të kenë informacion të detajuar në lidhje me teknologjitë më të fundit në zonën e festivalit. Do të ketë edhe shfaqje të ekipeve aerobatike si Turkish Stars dhe Soloturk, ndërsa do të prezantohen edhe fluturaket Akinci dhe Hürkuş, si dhe helikopteri Atak.