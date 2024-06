Firmat turke debutojnë në industrinë kryesore të mbrojtjes në botë

Në stendën e saj në Eurosatory 2024, Roketsan shfaqi MAM-C, MAM-L IIR dhe MAM-T IIR nga familja Smart Micro Munition; Kompleti udhëzues TEBER dhe Kompleti udhëzues LACIN nga sistemet e drejtuara me saktësi; arma kundërtank me rreze të shkurtër KARAOK, arma kundërtank me rreze të mesme OMTAS dhe raketë kundërtanke me rreze të gjatë veprimi UMTAS-GM nga sistemet kundërtanke; Sistemi raketor i mbrojtjes ajrore SUNGUR, raketa e mbrojtjes ajrore me lartësi të mesme HISAR-O, raketa TRLG-122 dhe TRLG-230 dhe raketa CAKIR.