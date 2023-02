FSK-ja nxjerr edhe dy persona nga rrënojat e tërmetit në Türkiye

Pjesëtarë të Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK), të cilët po marrin pjesë në procesin e kërkim-shpëtimit pas tërmetit shkatërrues të 6 shkurtit në Türkiye, kanë arritur të shpëtojë edhe dy persona nga rrënojat.



Siç njofton FSK-ja, rezultati erdhi "pas një pune të palodhshme dhe shumë sfiduese me rrezikshmëri të lartë e me angazhim maksimal".



"Të pathyeshëm dhe të pandalshëm djemtë e vajzat e ushtrisë së Kosovës së bashku me ekipet e ushtrisë turke, pas 160 orëve që nga tërmeti, kanë arritur të nxjerrin të gjallë një qytetar të gjinisë mashkullore rreth moshës 50 vjeç dhe pas 162 orëve është nxjerrë edhe një vajzë 13-vjeçare, nën rrënojat e një objekti të shkatërruar", thuhet në njoftimin e fundit të FSK-së.