Gjigandi turk i mbrojtjes nënshkruan marrëveshje ndërkombëtare prej 79,2M $

Gjigandi turk i mbrojtjes Aselsan ka njoftuar se ka nënshkruar një marrëveshje shitjeje ndërkombëtare me vlerë 79,2 milionë dollarë, me klientë në Azi dhe Lindjen e Mesme. Marrëveshja përfshin eksportet e sistemeve të mbrojtjes, të tilla si sistemet e radarëve dhe sonarëve për luftën kundër nëndetëseve, si dhe komplete udhëzuese, tha kompania në një deklaratë të postuar në Platformën Publike të Zbulimit të Türkiyes (KAP) të premten. Emrat e klientëve nuk janë publikuar. Aselsan, me seli në kryeqytetin turk, Ankara, u themelua në vitin 1975 dhe është bërë kompania më e madhe e mbrojtjes e vendit, ndërsa renditet ndër 100 më të mirat në fushën e saj në mbarë botën.