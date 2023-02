Hatay: Pas tërmetit të 6 shkurtit lindën 205 foshnja

Më 6 shkurt, një tërmet i fortë 7,7, me epiqendër në qarkun Pazarcik, tronditi Kahramanmaraşin dhe tronditi fuqishëm disa provinca, edhe atë: Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, Kilis dhe Elazig. Më vonë, në orën 13:24. (1024 GMT), një tërmet me magnitudë 7,6 me epiqendër në qarkun Elbistan të Kahramanmaraşit goditi rajonin. Më vonë, më 20 shkurt, vetëm dy javë pasi tërmetet tronditën provincën më jugore të Hatay të Türkiyes, një tërmet tjetër i fuqishëm e goditi rajonin, nga i cili ndërruan jetë gjashtë viktima.