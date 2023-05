Historia dhe legjendat e “Kullës së Vashës”

E përdorur ndër shekuj me funksione të ndryshme, sot pjesa e brendshme e kullës është transformuar në një kafene dhe restorant. Në vijim TRT Balkan ju njofton me historinë dhe legjendat e “Kullës së Vashës” e cila ndër shekuj me bukuritë e saj paraqet pikë referimi për turistët në Istanbul.