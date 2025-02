Ish-pronari i restoranteve KFC, Pizza Hut në Türkiye, shpall falimentim

Chris Turner, zyrtari për franshazim i Yum! Brands, tha "para përfundimit, Yum! Brands u angazhuan me IS Gida për disa muaj, për të ofruar ndihmë dhe për të zgjidhur çështjet kryesore, por IS Gida përfundimisht nuk ishte në gjendje të ruante përputhjen me standardet tona dhe t'u përmbahej dispozitave themelore të marrëveshjeve tona të franshizës"